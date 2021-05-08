Erciş, Muradiye ve İpekyolu ilçelerinde, Tarım ve Orman Müdürlüğü, jandarma ve polis ekiplerinin denetimlerinde denetimlerde, 8 kişiye 15 bin TL idari para cezası uygulandı.

Van Gölü'nün endemik türü olan, 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden ve bu dönemde avlanılması yasak olan inci kefalini korumak için denetimler aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda, Tarım Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, Edremit ve Erciş Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı, Çelebibağ Karakol Komutanlığı, Alparslan Karakol Komutanlığı, Muradiye, Edremit, Erciş Merkez Jandarma Karakol Komutanlıkları, Erciş, Muradiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile polis ekiplerinin Erciş ilçesinin Çelebibağ, Muradiye'nin Bendimahi Çayları ve İpekyolu ilçesine bağlı Akköprü Deresinde denetimler yaptı.

Van'da, kaçak inci kefali avlayan 8 kişiye ceza VİDEO

2,5 TON BALIK ELE GEÇİRİLDİ

Yasağın başladığı 15 Nisan'dan bu yana, 7/24 yapılan denetimlerde, kaçak avlanan 2 ton ölü, 500 kilo canlı balık ile toplam uzunluğu 2 bin 700 metre olan 36 adet manyat, uzatma ve serpme ağ ile diğer malzemeler ele geçirildi.

15 BİN TL CEZA

Canlı balıklar suya bırakılırken, ölü balıklar ilçe Tarım Müdürlükleri ekiplerince imha edildi. Kaçak balık avlayan 8 kişiye de 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu'na muhalefetten 15 bin TL idari para cezası uygulandı.





















