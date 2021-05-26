Van’da kaçak olarak inci kefali avlayan 25 kişiye para cezası verildi

Üreme döneminde olduğu için avlanılması yasak olan inci kefalinin kaçak avlanılmasının engellenmesine yönelik denetimler yapıldı. Kaçak avlanmış 16 tondan fazla inci kefali ele geçirildi.

Van Gölü'nün endemik türü olan inci kefali, 15 Nisan-15 Temmuz arasında üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç ediyor.

Ekipler, bu dönemde avlanılması yasak olan inci kefalinin korunması amacıyla denetimlerine hız kesmeden devam ediyor.

Devam eden çalışmalar kapsamında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, Erciş Çelebibağ Jandarma Karakol Komutanlığı, Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı, Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı, Edremit Jandarma Asayiş Bot Tim Komutanlığı, İl Jandarma Çevre ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı, Muradiye Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Erciş'te Zilan Çayı ile Muradiye'nin Bendimahi Çayı’nda denetimler yaptı.

16 TON 200 KİLOGRAM BALIK ELE GEÇİRİLDİ

Gece saatlerinde yapılan denetimlerde 15 manyat ve serpme ağına takılı 7 ton 600 kilogram canlı, 8 ton 600 kilogram ölü balık olmak üzere toplam 16 ton 200 kilogram balık ele geçirildi.

Canlı balıklar tekrar suya bırakıldı.

Ölü balıklar, ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından imha edildi.

PARA CEZASI VERİLDİ

Manyat ve uzatma ağlarına kamuya geçirilmek üzere el konulurken, kaçak avcılık yapan 25 kişiye 49 bin 951 lira idari para cezası kesildi.

İpekyolu ilçesinin Akköprü Deresi’nde de denetimler yapıldı.

“YASAK 15 AĞUSTOS TARİHİNE KADAR SÜRECEK”

100 kilogram canlı inci kefali, 20 kilogram canlı sazan balığı, 27 hayalet ağı, 2 olta ve 10 metre uzunluğunda uzatma ağına el konuldu.

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, 15 Mayıs itibariyle sazangillerin av yasağına başladığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Bu yasak 15 Ağustos tarihine kadar sürecektir. Bu kapsamda İl Müdürlüğümüz ekipleri, Jandarma, emniyet ve diğer kurumlarla birlikte koordineli bir şekilde denetimler yaparak hem inci kefali hem de sazangiller sınıfındaki balık türlerimizi üreme döneminde avlamak isteyen kaçak avcılara yedi yirmi dört geçit vermemektedirler. Halkımızın üremesini gerçekleştiren balık türlerimizi yasak dönemde avlamamaları, satmamaları ve tüketmemeleri konusunda duyarlı olmalarını istiyoruz."

Van’da kaçak olarak inci kefali avlayan 25 kişiye para cezası verildi VİDEO

