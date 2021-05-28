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- Van'da kaçak silah operasyonu: 13 gözaltı
Van'da kaçak silah operasyonu: 13 gözaltı
Yasa dışı silah ticareti yaptıkları tespit edilen 13 kişi, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
- DHA
- 28.05.2021 - 12:30
Van'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri silah ticareti yaptıkları tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.
ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 13 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ile 114 tabanca mermisi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, sorgu için emniyete götürüldü.