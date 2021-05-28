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    Van'da kaçak silah operasyonu: 13 gözaltı

    Yasa dışı silah ticareti yaptıkları tespit edilen 13 kişi, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
    • DHA
    • 28.05.2021 - 12:30
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    Van'da kaçak silah operasyonu: 13 gözaltı

    Van'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri silah ticareti yaptıkları tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

    Operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

    ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

    Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 13 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ile 114 tabanca mermisi ele geçirildi.

    Gözaltına alınan şüpheliler, sorgu için emniyete götürüldü.

     

     

    Van da kaçak silah operasyonu: 13 gözaltı #1

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