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- Van’da, kaçakçıların bıraktığı atlara yüklü yüzlerce tüfek ele geçirildi
Van’da, kaçakçıların bıraktığı atlara yüklü yüzlerce tüfek ele geçirildi
Başkale ilçesi kırsalında, kaçakçıların bırakıp kaçtığı 9 atın sırtındaki çuvallardan, 215 av tüfeği ve 4 bin 590 tabanca mermisi çıktı.
- DHA
- 26.02.2022 - 11:35
Van’da, kaçakçılık faaliyetlerine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor…
İl Jandarma Komutanlığı KOM Şubesi ve Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İran sınırının sıfır noktasındaki Başkale ilçesine bağlı Sualtı Mahallesi'nde silah kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.
Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, şüphelileri takibe aldı.
TAKİP EDİLDİKLERİNİ ANLAYIP İRAN’A KAÇTILAR
Takip edildiklerini anlayan kaçakçılar, silah ve mermi yüklü 9 atı terk edip İran topraklarına kaçtı.
ELE GEÇİRİLENLER
Yapılan kontrollerde atların sırtlarındaki çuvallarda 215 av tüfeğiyle çeşitli tiplerde 4 bin 590 tabanca mermisi ele geçirildi.