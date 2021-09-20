Van’da kaçakçılık operasyonu: 164 cep telefonu ele geçirildi

12-19 Eylül tarihleri arasında, il genelinde kaçakçılık yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 164 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Van’da, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakleden şahıs/şahısların deşifresine yönelik operasyonlarına aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, 12-19 Eylül 2021 tarihleri arasında konuya ilişkin çalışmalar yaptı.

3 ŞÜPHELİ HAKKINDA YASAL İŞLEM

Ekipler tarafından gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 164 adet cep telefonu ele geçirildi.

Elde edilen gümrük kaçağı malzemelerle ilgili olarak 3 şüpheli şahıs hakkında, gerekli yasal işlem yapıldı.