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    Van’da kaçakçılık operasyonu: 164 cep telefonu ele geçirildi

    12-19 Eylül tarihleri arasında, il genelinde kaçakçılık yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 164 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
    • İHA
    • 20.09.2021 - 08:57
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    Van’da kaçakçılık operasyonu: 164 cep telefonu ele geçirildi

    Van’da, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakleden şahıs/şahısların deşifresine yönelik operasyonlarına aralıksız bir şekilde devam ediyor.

    Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, 12-19 Eylül 2021 tarihleri arasında konuya ilişkin çalışmalar yaptı.

    3 ŞÜPHELİ HAKKINDA YASAL İŞLEM

    Ekipler tarafından gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 164 adet cep telefonu ele geçirildi.

    Elde edilen gümrük kaçağı malzemelerle ilgili olarak 3 şüpheli şahıs hakkında, gerekli yasal işlem yapıldı.

    Van’da kaçakçılık operasyonu: 164 cep telefonu ele geçirildi #1

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