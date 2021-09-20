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- Van’da kaçakçılık operasyonu: 164 cep telefonu ele geçirildi
Van’da kaçakçılık operasyonu: 164 cep telefonu ele geçirildi
12-19 Eylül tarihleri arasında, il genelinde kaçakçılık yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 164 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
- İHA
- 20.09.2021 - 08:57
Van’da, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakleden şahıs/şahısların deşifresine yönelik operasyonlarına aralıksız bir şekilde devam ediyor.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, 12-19 Eylül 2021 tarihleri arasında konuya ilişkin çalışmalar yaptı.
3 ŞÜPHELİ HAKKINDA YASAL İŞLEM
Ekipler tarafından gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 164 adet cep telefonu ele geçirildi.
Elde edilen gümrük kaçağı malzemelerle ilgili olarak 3 şüpheli şahıs hakkında, gerekli yasal işlem yapıldı.