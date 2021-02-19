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    Van'da kadın kılığında okulu soyanlar yakalandı

    Van’ın Tuşba ilçesinde kadın kıyafeti giyerek okuldan malzeme çalan 2 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • İHA
    • 19.02.2021 - 09:15
    • Güncelleme : 19.02.2021 - 09:55
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    Van'da kadın kılığında okulu soyanlar yakalandı

    Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince Tuşba ilçesi Beyüzümü Mahallesi’nde bulunan bir ilkokuldan yapılan hırsızlık olayı ile ilgili olarak okulda bulunan güvenlik kameralarının incelendiği belirtildi.

    KISA SÜREDE YAKALANDILAR

    Açıklamada, “Yapılan çalışmalar sonucunda kadın kıyafeti giyerek hırsızlık yapan B.İ. ve İ.O. isimli şahıslar aynı gün yapılan operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahısların okuldan çaldığı ve bulunmaması için toprağa gömdüğü 3 adet bilgisayar, 1 adet monitör, 1 adet klavye, 2 adet harddisk, ses sistemi, internet dağıtıcısı, yardım için toplanan 12 çift çocuk ayakkabısı ve 1 çocuk montu okul yönetimine teslim edilmiştir. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar, Asayiş Şube Müdürlüğümüz Hırsızlık Büro Amirliğimizdeki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.” denildi.

    Van'da kadın kılığında okulu soyanlar yakalandı VİDEO

    Van da kadın kılığında okulu soyanlar yakalandı #1

    Van da kadın kılığında okulu soyanlar yakalandı #2

    Van da kadın kılığında okulu soyanlar yakalandı #3

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