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    Van'da kadına ve çocuklara işkence yapanlar yakalandı

    2 çocuğu giysi dolabına kilitleyip, anneye 1 saat işkence yaptıktan sonra 85 bin lirayı alıp kaçan maskeli 2 soyguncu yakalandı. Soyguncuların, ailenin akrabaları olduğu ortaya çıktı.
    • DHA
    • 18.09.2020 - 14:06
    • Güncelleme : 18.09.2020 - 14:06
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    Van'da kadına ve çocuklara işkence yapanlar yakalandı

    11 Eylül günü, Van'ın Muradiye ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde yaşayan Emrah-Bahar Ödül çiftinin tek katlı toprak damlı evine giren maskeli 2 kişi, 2 çocuğuyla evde olan Bahar Ödül’ün ağzını bir örtüyle kapatarak, etkisiz hale getirdi.

    Maskeli şüpheliler, ağlayan 9 yaşındaki Gökhan ile 2.5 yaşındaki kardeşi Sedef'i de elbise dolabına kilitledi.

    1 SAAT İŞKENCE GÖRÜNCE, PARANIN YERİNİ SÖYLEDİ

    2 şüpheli evde yaptıkları aramada para bulamayınca Bahar Ödül’ü darbetti. Ödül, yaklaşık 1 saat gördüğü işkence sonunda evde olan 85 bin liranın yerini söyledi.

    Maskeli soyguncular, salondaki kanepenin altında olan, genç kadının eşinin bir gün önce ev almak için sattığı aracının parası olan 85 bin lirayı alıp, kaçtı.

    Kolu kırılan ve vücudunda morluklar oluşan anne Ödül, polisi arayarak, yardım istedi.

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    YAKALANAN 2 ŞÜPHELİ AKRABA ÇIKTI

    Bahar Ödül, hastaneye kaldırılarak tedavi edilirken Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonunda şüphelilerin ailenin akrabaları olan E.Ö. ve F.Ö., olduğunu belirledi.

    Polis ekipleri, 2 şüpheliyi, Muradiye ilçesinde kaldıkları evde yakaladı.

    Gözaltına alınan şüpheliler sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. F.Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.Ö. 'nitelikli yağma' suçundan tutuklandı.

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