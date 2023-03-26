Van'da kafes avcılığı! 8 kınalı keklik ve kafeslere el konuldu

İHA
Van'da ekipler arama başlattı.
İpekyolu İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Erçek Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yol kontrol faaliyetlerinde 1 araçta arama yaptı.
8 kınalı keklik ve kafes bulundu
Yapılan arama kaçak avlanmış 8 kınalı keklik ile kafeslere el konuldu.
Tazminat kararı alınacak
Ayını zamanda, şahıs hakkında tutanak düzenlenerek idari para cezası ve tazminat kararı alınacak.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Van Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarından dolayı Erçek Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerine teşekkür ettiler.