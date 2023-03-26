Van'da kafes avcılığı! 8 kınalı keklik ve kafeslere el konuldu Yol kontrol faaliyetleri kapsamında bir araçta gerçekleşen aramada, kaçak avlanmış 8 kınalı keklik ile kafes bulundu. Şahıs hakkında idari para cezası ve tazminat kararı alınması bekleniyor.

İHA Van'da ekipler arama başlattı. İpekyolu İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Erçek Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yol kontrol faaliyetlerinde 1 araçta arama yaptı. 8 kınalı keklik ve kafes bulundu Yapılan arama kaçak avlanmış 8 kınalı keklik ile kafeslere el konuldu. Tazminat kararı alınacak Ayını zamanda, şahıs hakkında tutanak düzenlenerek idari para cezası ve tazminat kararı alınacak. Doğa Koruma ve Milli Parklar Van Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarından dolayı Erçek Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerine teşekkür ettiler.