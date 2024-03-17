Van'da kafes avcılığı yapanlara ceza yağdı: 6 kekliğe el konuldu Kafes avcılığı yaptığı tespit edilen 3 şahıs hakkında av kabahat tutanağı düzenlenirken, 48 bin 765 TL idari para cezası kesildi. ele geçirilen çok sayıda tuzaklama malzemesi ve kafesinin yakılarak imha edildi.

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İHA

Kaçak kafes avcılarına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Van Şube Müdürlüğü'ne bağlı Erciş ve Milli Park Şefliği ve Erciş Çelebibağı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ile birlikte av koruma ve kontrol çalışmaları sürüyor.

Bu çalışmalar çerçevesinde Erciş ilçesinde kafes avcılığı yaptıkları tespit edilen 2 şahıs hakkında av kabahat tutanağı düzenlendi.

6 kınalı kekliğe ve kafes ve tuzaklama malzemelerine el konuldu.

29 bin 860 TL ceza kararı

Şahıslar hakkında ise toplam 21 bin 276 TL idari para cezası ile 8 bin 600 TL tazminat kararı alınacak.

Öte yandan DKMP Van Şube Müdürlüğü ile Gürpınar Güzelsu Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ile birlikte bölge yaptıkları çalışmalar sonucu kafes avcılığı yaptığı tespit edilen 1 kişi hakkında av kabahat tutanağı düzenlendi.

Para cezası uygulanacak

Yasa dışı ele geçirilen 6 kınalı kekliğe el konulurken, şahıs hakkında kafes avcılığı yapmaktan 10 bin 689 TL idari para cezası ile 8 bin 200 TL tazminat bedeli uygulama kararı alınacak.

Keklikler doğal ortamlarına bırakılacak

Ele geçirilen kınalı kekliklerin gerekli sağlık kontrolünden geçirilip uygun koşullar sağlandıktan sonra doğal ortamlarına bırakılacakları, el konulan kafes ve tuzaklama malzemelerinin ise imha edileceği öğrenildi.

DKMP, destekleri için Erciş Çelebibağı Jandarma Karakol Komutanlığı ile Gürpınar Güzelsu Jandarma Karakol Komutanlığı personeline çok teşekkür etti.

Kafesler imha edildi

DKMP ekipleri, il genelinde farklı tarihlerde kafes avcılarından ele geçirilen çok sayıda tuzaklama malzemesi ve kafesinin yakılarak imha edildiği belirtti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)