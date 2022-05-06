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    Van’da kamyonet dereye uçtu: 2 ölü

    Kontrolden çıkan kamyonetin dereye uçması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.
    • 06.05.2022 - 17:38
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    Van’da kamyonet dereye uçtu: 2 ölü

    Van’ın Çatak ilçesi Değirmen Mahallesi yakınında Harun Özcan yönetimindeki 01 YM 613 plakalı kamyonet, havanın da yağışlı olması nedeniyle virajı alamayarak dereye uçtu.

    Saat 13.00 sularında meydana gelen kazanın ihbar edilmesi üzerine bölgeye 112, jandarma, polis ve UMKE ekipleri sevk edildi.

    2 kişi hayatını kaybetti

    Bölgeye gelen ekiplerin müdahalesine rağmen sürücü Harun Özcan ile Ziyayettin Özcan hayatını kaybetti.

    Kıyasettin, Nedim ve Abdullah Özcan ise yaralı olarak Çatak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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    Yaralılar başka hastaneye sevk edildi

    İlçe Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut ve Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan da Çatak Devlet Hastanesi’ne gelerek yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

    İHA'da yer alan habere göre kazada yaralanan 3 kişi, ilk müdahalenin ardından SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilirken, 2 kişinin cenazesi ise morga kaldırıldı.

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