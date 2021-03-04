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Van’da kamyonet takla attı, şoför içinde sıkıştı

Van’da kamyonet takla attı, şoför içinde sıkıştı

Bilinmeyen bir neden ile kontrolden çıkıp kaza yapan kamyonetin sürücüsü araç içinde sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarılan sürücü kazayı yaralı atlattı.