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- Van’da kamyonet takla attı, şoför içinde sıkıştı
Van’da kamyonet takla attı, şoför içinde sıkıştı
Bilinmeyen bir neden ile kontrolden çıkıp kaza yapan kamyonetin sürücüsü araç içinde sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarılan sürücü kazayı yaralı atlattı.
- İHA
- 04.03.2021 - 09:39
Van- Muradiye karayolu üzerindeki Canik Rampası mevkisinide bir kamyonet bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıktı.
Hüseyin K. idaresindeki kamyonet, kontrolden çıkınca taklalar attı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
ARAÇTA SIKIŞTI
Kaza sonucunda sürücü Hüseyin K. aracın içinde sıkıştı.
EKİPLER MÜDAHALE ETTİ
Sıkışan sürücü Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarılabildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kazayı yaralı olarak atlatan sürücü Hüseyin K. sağlık ekiplerine teslim edildi.
Takla atan kamyonette ise ağır maddi hasar meydana geldi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.