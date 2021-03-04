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    Van’da kamyonet takla attı, şoför içinde sıkıştı

    Bilinmeyen bir neden ile kontrolden çıkıp kaza yapan kamyonetin sürücüsü araç içinde sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarılan sürücü kazayı yaralı atlattı.
    • İHA
    • 04.03.2021 - 09:39
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    Van’da kamyonet takla attı, şoför içinde sıkıştı

    Van- Muradiye karayolu üzerindeki Canik Rampası mevkisinide bir kamyonet bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıktı.

    Hüseyin K. idaresindeki kamyonet, kontrolden çıkınca taklalar attı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    ARAÇTA SIKIŞTI

    Kaza sonucunda sürücü Hüseyin K. aracın içinde sıkıştı.

    Van’da kamyonet takla attı, şoför içinde sıkıştı #1

    EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

    Sıkışan sürücü Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarılabildi.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Kazayı yaralı olarak atlatan sürücü Hüseyin K. sağlık ekiplerine teslim edildi.

    Takla atan kamyonette ise ağır maddi hasar meydana geldi.

    Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Van’da kamyonet takla attı, şoför içinde sıkıştı #2

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