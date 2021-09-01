Şüphe üzerine durdurulan kamyonun kasasında, çimento torbalarının altında özel bir bölme olduğu belirlendi. Özel bölmeden, 78 kaçak Afgan göçmen çıktı.

Van’da, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan kaçak göçmenlere yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

Yapılan çalışmalar kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gevaş ilçesindeki Balaban jandarma kontrol noktasında şüpheli bir kamyoneti durdurdu.

Yapılan aramalarda, kamyonun kasasındaki çimento torbalarının altında özel bir bölme olduğu görüldü.

Özel bölmede gizlenmiş, Afganistan uyruklu 78 kaçak göçmen yakalandı.

ARAÇ ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Kaçak göçmenler İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, araç şoförü H.T. gözaltına alındı.

H.T, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Van’da, kamyonun özel bölmesinde 78 kaçak Afgan göçmen yakalandı VİDEO



GERİ GÖNDERME MERKEZİ’NE SEVK EDİLECEKLER

Kaçak göçmenler ise Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Geri Gönderme Merkezi’ne sevk edilecekler.