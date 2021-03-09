Van’da kan davası yüzünden 4 çocuk babası adam öldürüldü

Kan davası nedeni ile kimliği belirsiz şahıslarca silahlı saldırıya uğrayan Bedirhan Derinsu isimli vatandaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Van’da, senelerdir süren bir kan davası, bir kişinin ölümüne sebep oldu.

İpekyolu ilçesi Kültür Sokak'ta, aracından inen Bedirhan Derinsu isimli bir şahıs, silahlı saldırıya uğradı.

Dün akşam saatlerinde gerçekleşen olayın ardından Derinsu, hastaneye kaldırıldı.

KURTARILAMADI

Hastane yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan şahsın, evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Derinsu’nun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Yüksekova ilçesine gönderildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Bedirhan Derinsu, ilçenin Akalın Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Cenazeye, Esendere Belde Belediyesi Başkanı Dırbaz Büyüksu da katıldı.

“BU KİNE HİÇ GEREK YOK”

Büyüksu, “Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Bedirhan Derinsu’ya Allah’tan rahmet diliyorum. Ailesine ve Esendere’ye başsağlığı diliyorum. Bu olay 2015’te başladı, bugüne kadar devam etti. Bu yaşanan olaylarda toplam 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. Artık bu kan davasına kesin bir son vermemiz lazım. Kardeşçe, insanca yaşamak varken, bu kan davasına, bu kine hiç gerek yok. İnşallah artık bu beldemizde son olur. Son kan davası olur. Son gözyaşı olur. Bu yaşanan olaylardan dolayı birçok çocuk yetim kaldı. Tek dileğimiz bu olayın bir an evvel bitmesidir.” şeklinde açıklamalarda bulundu.