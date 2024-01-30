İHA

Van'da karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Özellikle Başkale ilçesinde kar ve tipi, vatandaşları zorluyor.

Günlük hayatı etkileyen kar ve tipi nedeniyle kar kalınlığı yer yer 5 metreyi geçti.

Bazı kırsal mahalle yollarının kapalı olması üzerine Van Büyükşehir Belediyesi ekiplerince çalışma başlatıldı.

Çığ tehlikesine rağmen çalışmalar sürüyor

5 metreyi geçen karda güçlükle ilerleyen ekipler, çığ tehlikesine rağmen çalışmalarını sürdürüyor.

Yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşların mağdur olmaması için gece gündüz yoğun bir çalışma yürüten ekipler, 2 mahalle ve 3 mezra yolunu güçlükle ulaşıma açabildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)