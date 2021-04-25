Van’da kaybolan 3 yaşındaki Şeyma bulundu

Evinin yanında oyun oynarken kaybolan 3 yaşındaki küçük kız için, ekipler seferber oldu. İha ve drone destekli aramalar 5 saat sürdü. Küçük kız, ailesine sağ salim teslim edildi.

Van’ın Muradiye ilçesine bağlı Devetaş Mahallesi'nde yaşayan 3 yaşındaki Şeyma Nur Güzel, evinin yanında oyun oynadığı sırada kayboldu.

Ailesi, küçük kıza ulaşmayınca jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

DRONE KULLANILDI

İhbar üzerine ekipler harekete geçti. Küçük Şeyma için jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri aile fertleri ile aramalara başladı.

Arama çalışmalarından İHA ve drone ile havadan, iz köpeği ile karadan iz sürüldü.

5 SAAT SÜRDÜ

Çaldıran ve Muradiye Jandarma Komutanlığı, Jandarma İç Güvenlik Timi, Güvenlik Korucu Timi, Erciş Jandarma Asayiş Komutanlığı, Komando Timi, İz Takip Köpeği Timi, UMKE ve AFAD ekipleri, yaklaşık 5 saat süren arama çalışmaları sonucu Şeymanur Güzel'i Mikail mezrasına 3 kilometre mesafede sağ olarak bulunarak ailesine teslim edildi.

Van'da kaybolan kızı Şeyma'ya kavuşan anne ekiplere teşekkür etti VİDEO



BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADI

Sağlık kontrollerinin yapılmasının ardından, küçük kız evine götürüldü. Kızına sağ olarak kavuştuğu için büyük sevinç yaşayan anne Süphan Güzel, kızını bulan jandarma, UMKE, AFAD ekipleri ile arama çalışmalarıyla yakından ilgilenen ilçe kaymakamına teşekkür etti.