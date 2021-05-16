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    Van'da kaybolan minik Ruken'in cansız bedeni bulundu

    Mahallede dolaştığı sırada ortadan kaybolan 6 yaşındaki Ruken'in, köpek saldırısı sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.
    • DHA
    • 16.05.2021 - 16:34
    • Güncelleme : 16.05.2021 - 17:15
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    Van'da kaybolan minik Ruken'in cansız bedeni bulundu

    Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Beyüzümü Mahallesi'nde yaşayan Kolcu ailesinin 4 çocuğundan biri olan 6 yaşındaki Ruken Kolcu, sabah saatlerinde evlerinin yakınlarındayken bir anda kayboldu.

    Kızlarını arayan ve bulamayan aile, durumu polise bildirdi.

    KÖPEKLERİN SALDIRDIĞI RUKEN HAYATINI KAYBETTİ

    Öğle saatlerinde ise evlerinin yaklaşık 500 metre ilerisinde kız çocuğunun köpeklerin saldırısı sonucu öldüğü haberi geldi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, yapılan inceleme sonrası ölenin Ruken Kolcu olduğu belirlendi. Çocuğun cansız bedeni cenaze aracıyla morga kaldırıldı.

    Van da kaybolan minik Ruken in cansız bedeni bulundu #1

    Van'da kaybolan minik Ruken'in cansız bedeni bulundu VİDEO

    "MEZBAHANENİN ALTINDA BULMUŞLAR"

    Başka acıların yaşanmasını istemediklerini de belirten Eralmaç, "Bir vatandaş beni aradı ve mezbahanenin altında bir çocuk cesedinin bulunduğunu söylediler. Biz de polis ekipleriyle birlikte gittik ve çocuğun cenazesini aldık getirdik. En acı çektiğimiz bu çocuğumuz oldu. Sabahtandır anne, babası ve yakınları arıyorlar bulamıyorlar. Çocuk köpeklerin saldırısına uğruyor ve orada vefat ediyor." diye konuştu.

    Van da kaybolan minik Ruken in cansız bedeni bulundu #2

    MAHALLELİ İSYAN ETTİ: İLK DEĞİL

    Mahallede köpeklerin çok fazla olduğunu ve bu olayın ilk olmadığını belirten Beyüzümü Mahalle Muhtarı Ramazan Eralmaç, geçen günlerde de aynı mahallede bir kadının köpeklerin saldırısına uğradığını söyledi. Muhtar Eralmaç, konuyla ilgili belediye yetkililerine müracaatta bulunduğunu belirterek çözüm bulunmasını istedi.

    Aynı mahallede oturanlar da köpeklerden çok rahatsız olduklarını belirterek, sokağa çıkamadıklarını söyledi.

    Van da kaybolan minik Ruken in cansız bedeni bulundu #3

    Van da kaybolan minik Ruken in cansız bedeni bulundu #4

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