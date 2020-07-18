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Van Gölü'nde batan kaçak göçmen teknesinde yapılan çalışmalarda 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla ölü sayısı 46'ya yükseldi.

Van Gölü'nde batan tekneden cesetlerin çıkarılması çalışması sürüyor.

27 Haziran'da Van'ın Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nden tekneyle Van Gölü'ne açılan teknenin batmasının ardından tekne, Çarpanak Adası açıklarında 106,5 metre derinlikte bulunmuş, olayla ilgili 5 kişi tutuklanmıştı.

1 CESET DAHA BULUNDU

Kaybolan kişileri arama çalışmalarını sürdüren Jandarma İç Güvenlik Timleri, Su Altı Arama Kurtarma (SAK), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Sahil Güvenlik ekipleri, ROW cihazlarıyla Çarpanak Adası açıklarında yürttüğü çalışmada bugün 1 kişinin daha cesedine ulaştı.

Bulunan cesedin ardından ölü sayısı 46'ya yükseldi.

Van'da kayıp tekne aramalarında ceset sayısı 46'ya ulaştı - VİDEO



