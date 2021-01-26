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    Van'da kız arkadaşıyla camiyi soydu

    Van'ın Tuşba ilçesindeki camiye kız arkadaşıyla giren kişinin, bağış kumbarasından para çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 26.01.2021 - 17:30
    • Güncelleme : 26.01.2021 - 17:42
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    Van'da kız arkadaşıyla camiyi soydu

    Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Şeyh Abdulkadir Geylani Camii'nde yaşanan olayda, kız arkadaşıyla birlikte camiye gelen şüpheli, ilk olarak dolapları kontrol etti.

    Şüpheli daha sonra camideki bağış kumbaralarını açmaya çalıştı.

    PARAYI ALIP GİTTİLER

    Makasla açtığı kumbaradaki parayı alan zanlı ve kız arkadaşı daha sonra camiden ayrıldı.

    Olay anı caminin güvenlik kameralarına anbean yansıdı

    Van'da kız arkadaşıyla camiyi soydu VİDEO

    Van da kız arkadaşıyla camiyi soydu #1

    Van da kız arkadaşıyla camiyi soydu #2

    Van da kız arkadaşıyla camiyi soydu #3

    Van da kız arkadaşıyla camiyi soydu #4

    Van da kız arkadaşıyla camiyi soydu #5

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