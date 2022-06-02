Van'da kolları ve bacakları olmayan çocuk, protez için destek bekliyor

Van'da kolları ve bacakları olmayan çocuk, protez için destek bekliyor

Doğuştan dirsek ve dizlerinden altı olmayan Nakşin Özdemir, okuluna gidebilmek ve arkadaşlarıyla oyun oynayabilmek istediğini belirterek yardımseverlerden protez için destek istedi.

Van’ın Tuşba ilçesinde ikamet eden Mustafa-Ayfer Özdemir çiftinin Nakşin Özdemir (12) isimli çocukları, dirsek ve diz altları olmadan dünyaya geldi.

5 kardeşin en büyüğü olan Nakşin Özdemir, kolları ve bacakları olmadığı için İsmail Hakkı Tunç Ortaokulu’ndaki öğrenciliğine evden devam ediyor.

DHA’nın haberine göre; arkadaşlarıyla yürüyüp, oyun oynamak istediğini belirten Nakşin, protez takılması için hayırseverlerden ve yetkililerden yardım istedi.

“Öğretmeni her gün eve gelerek eğitim veriyor”

İnşaat işçisi Mustafa Özdemir, oğluna protez kol ve bacak yaptırmaya imkanı olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Eğer protez takılırsa yürüyebilecek, okuluna gidebilecek. Öğretmeni her gün eve gelerek eğitim veriyor. Protezin maliyeti 3 ile 3,5 milyon TL arasında. Çocuğumu 2 kez Ankara'ya tedaviye götürdüm. Yaklaşık 4 yıl tedavi gördü. Tedavisini yapan doktorlar, çocuğuma protez takılması halinde rahat yürüyebileceğini söylediler. Benim 4 öğrencim var. Çocuğuma protez takılması için devlet yetkilileri ve hayırseverlerden yardım bekliyorum.”





“Okuyup iyi bir insan olmak istiyorum”

Kolları ve bacakları olmadan çok zorlandığını ifade eden Nakşin Özdemir ise, "Okuluma evden devam ediyorum. Ama ben okula gitmek istiyorum. Tedavi görüyorum. Protez takacaklar. Fakat babamın imkanı yok. Derslerim iyi. Tek isteğim, yürüyüp okula gitmek ve arkadaşlarımla oyun oynamak. Okuyup iyi bir insan olmak istiyorum.” dedi.

Van'da kolları ve bacakları olmayan çocuk, protez için destek bekliyor VİDEO

