Van'da kontrolden çıkan otomobil üst geçit direğine çarptı

Van’ın Erciş ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin üst geçide çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Van'ın Erciş ilçesinde Ebubekir Çiftçi Parkı Kız YİBO önünde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 65 ABH 003 plakalı Tofaş Şahin marka otomobil, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak üst geçide çarptı.

Ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarıldılar

Kazada yaralanan ve araç içerisinde sıkışan Cihan ve Özgül Erbil isimli şahıslar, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de müdahalesiyle çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Soruşturma başlatıldı

İHA'nın aktardığına göre yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.