Van'da köpek dehşeti: Genç kızın bacağı parçalandı

Tuşba ilçesinde kardeşini sokaktan çağıran genç kız, başıboş köpeğin saldırısına uğradı. Bacağından yaralanan kız, köpeklerin aşı için toplanıp ardından geri sokağa bırakıldığını söyledi.

Köpek saldırılarının ardı arkası kesilmiyor. Vatandaşlar köpek saldırıları yüzünden sokağa çıkmaya korkarken, bir köpek dehşeti daha yaşandı.

Van’ın Tuşba ilçesine bağlı Beyüzümü Mahallesi'nde kardeşini eve çağırmak için dışarı çıkan 17 yaşındaki Güler Daşdemir, yolda yürüdüğü sırada köpeklerin saldırısına uğradı.

Panikle evlerinin bahçesine doğru koşan kız, kapıyı açamayınca sol bacağından ısırıldı. Annesi ve teyzesinin yardımıyla köpekten kurtulan talihsiz genç kız, ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavisi sonrası taburcu edildi.

"BELEDİYE AŞILADIĞI KÖPEĞİ GERİ BURAYA BIRAKIYOR"

Saldırı anını anlatan Daşdemir, “Köpeğin saldırısından kurtulmak için koştum ama bahçe kapısı açılmadı. Daha sonra bahçe duvarının önünde beni kıstırdı. Üstüme atladı, tekme atarak uzaklaştırmaya çalıştım. Sağ ayağımla tekme atarken, sol bacağımdan ısırdı. Köpek bacağımı çok kötü ısırdı. Annem ile teyzem koşup geldiler. Beni öyle kurtarabildiler. Belediye ekipleri aşıladığı köpekleri tekrar buraya geri bırakıyor.Biz ne kadar şikayetçi olsak da umursamıyorlar.” şeklinde konuştu.

"SÜREKLİ KÖPEK SALDIRISI OLUYOR"

Anne Zülfünaz Daşdemir, “Mahallemizde sürekli köpek saldırısı oluyor. Geçtiğimiz gün TOKİ’lerde bir köpek saldırısı daha oldu. Mahallemizde köpekler sürekli sürü halinde dolaşıyor. Biz orada olmasaydık köpek çocuğumu parçalardı.” dedi.

"KİMSE KORKUDAN DIŞARI ÇIKAMIYOR"

Daha küçük yaşta bir çocuğun böyle bir köpek saldırısından kurtulma şansının olmayacağını söyleyen baba Mehmet Daşdemir ise “Hayvan barınağı evimize yakın. Toplanılan hayvanları aşılayıp tekrar dışarı salıyorlar. Çocuklarımız dışarı çıkamıyor ve okula gidemiyor. Mecbur çocuklarımızı biz okula bırakıyoruz. Kimse korkudan dışarı çıkamıyor. Geçtiğimiz günlerde yine köpek saldırısından kaçan çocuğa araba çarptı. Mahalleli olarak mağduruz.” ifadelerini kullandı.