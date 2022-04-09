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    Van'da köpekler, kız çocuğuna saldırdı

    Van'da köpekler, kız çocuğuna saldırdı

    Van'ın Tuşba ilçesinde Yüzüncü Yıl Üniversitesi yolu üzerinde bir genç kızı savunmasız gören 6 köpek, talihsiz kızı kovalarken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 09.04.2022 - 07:44
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    Başıboş köpeklerin yaşattığı korku ve saldırı terörü, birçok kişinin yaralanmasına, hatta aralarında çocukların da olduğu mağdurların hayatlarını kaybetmesine neden oldu.

    Bazı belediyeler halen yetersiz kalıyor

    Sokaklarda giderek daha tehlikeli bir sorun olmaya başlayan başıboş köpeklerle ilgili yetkililerden daha titiz çalışmaları beklenirken, istenmeyen olaylar serisine bir yenisi daha eklendi.

    Van'da köpekler, kız çocuğuna saldırdı - VİDEO

    6 köpek genç kıza saldırdı

    Ne zaman meydana geldiği henüz bilinmeyen olay, Van'ın Tuşba ilçesinde bulunan Yüzüncü Yıl Üniversitesi yolu üzerinde gerçekleşti.

    Yoldan geçen bir genç kız, kendisine doğru koşarak yaklaşan bir köpeği savuşturmak isterken diğer 5 köpek birden kıza hamle yaptı.

    Van da köpekler, kız çocuğuna saldırdı #1

    Genç kızın akıbeti bilinmiyor

    Üzerine gelen köpeklerle şoka giren genç kız, kendini korumaya çalışarak kaçarken güvenlik kamerası alanından çıktı.

    Genç kızın akıbeti henüz bilinmiyor.

    Van da köpekler, kız çocuğuna saldırdı #2


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