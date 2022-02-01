Van'da kullanılmayan yurdun pencerelerini çaldılar

Kullanılmayan yurt binasının PVC pencerelerini çalan 3 şüpheli yakalandı. Bulunan malzemelerse, kurum yetkililerine teslim edildi.

Van’ın Tuşba ilçesinde kullanılmayan yurt binasında hırsızlık olayı meydana geldi.

Yurda giren şahıslar, PVC pencereleri çalarak kayıplara karıştı.

Hırsızlığın ardından Van'da polis ekipleri harekete geçerek 3 şüpheyi yakaladı.

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, il genelinde ‘hırsızlık’ yapan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi.

"MALZEMELER KURUM YETKİLİLERİNE TESLİM EDİLMİŞTİR"

Açıklamada, "Tuşba İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan devriye esnasında, Kızılay kurumuna ait olan ve kullanılmayan yurt binasından 15 adet PVC pencerenin çalınması olayı ile ilgili 3 şüpheli şahıs çaldıkları malzemeler ile birlikte suçüstü yakalanarak haklarında adli işlem başlatılmıştır. Ele geçirilen malzemeler kurum yetkililerine teslim edilmiştir." denildi.



