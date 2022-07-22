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    Van'da kurusıkıları gerçek tabancaya dönüştüren şahıs yakalandı

    İpekyolu ilçesinde kurusıkı tabancaları gerçek tabancaya dönüştüren şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı.
    • 22.07.2022 - 14:52
    • Güncelleme : 22.07.2022 - 16:23
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    Van'da kurusıkıları gerçek tabancaya dönüştüren şahıs yakalandı

    Van'ın İpekyolu ilçesinde bir şahsın, kurusıkı tabancaları gerçek tabancaya dönüştürdüğü ve sattığı bilgisine ulaşıldığı belirtildi.

    Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüpheli şahıs hakkında adli tahkikat başlattı.

    Açıklama yapıldı

    Konuyla ilgili Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

    "Yapılan çalışmalar neticesinde şahsın tespit edilen ikametinde arama yapıldı. Atölyeye dönüştürülmüş oda içerisinde silah yapımında gerekli olan mengene, torna, spiral, freze, demir kesme bıçkısı, yapılı halde 4 adet tabanca, silah imalatına hazır sürgüler, kabzeler, namlu yapımına yarayan boru malzemeleri, yaylar ve tetikler ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili 1 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikat başlatılmıştır."

    Van'da kurusıkıları gerçek tabancaya dönüştüren şahıs yakalandı VİDEO


    Van da kurusıkıları gerçek tabancaya dönüştüren şahıs yakalandı #1

    Van da kurusıkıları gerçek tabancaya dönüştüren şahıs yakalandı #2

    Van da kurusıkıları gerçek tabancaya dönüştüren şahıs yakalandı #3


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