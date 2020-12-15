Van'da LPG tankından 21 kilo 625 gram eroin çıktı

42 paket halinde ele geçirilen uyuşturucunun ardından şüpheli gözaltına alındı.

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda bir araçta eroin bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalar neticesinde tespiti yapılan bir araçta arama yapıldığı belirtildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Açıklamada, "Yapılan aramada 42 paket halinde 21 kilo 625 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak C.K. isimli şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahıs, müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir." denildi.

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