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    Van'da masaj salonlarına fuhuş operasyonu

    Polis ekiplerince iki masaj salonuna düzenlenen operasyonda 2'si kamu görevlisi 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı.
    • DHA
    • 21.01.2022 - 17:18
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    Van'da masaj salonlarına fuhuş operasyonu

    Van İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesinde iki masaj salonuna fuhuş operasyonu düzenledi.

    6 ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Operasyonda 'Fuhuş, fuhşa aracılık, teşvik, yer ve imkan sağlama' suçlarını işlediği iddiasıyla 2'si kamu görevlisi, 6 kişi gözaltına alındı.

    4'Ü TUTUKLANDI

    İş yerlerinde yapılan aramada ise gizli kamera ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4’ü tutuklandı.

    Van’da fuhuş operasyonu: 4 tutuklama

    Van da masaj salonlarına fuhuş operasyonu #1

    Van da masaj salonlarına fuhuş operasyonu #2


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