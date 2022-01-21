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Van'da masaj salonlarına fuhuş operasyonu
Polis ekiplerince iki masaj salonuna düzenlenen operasyonda 2'si kamu görevlisi 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı.
- DHA
- 21.01.2022 - 17:18
Van İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesinde iki masaj salonuna fuhuş operasyonu düzenledi.
6 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Operasyonda 'Fuhuş, fuhşa aracılık, teşvik, yer ve imkan sağlama' suçlarını işlediği iddiasıyla 2'si kamu görevlisi, 6 kişi gözaltına alındı.
4'Ü TUTUKLANDI
İş yerlerinde yapılan aramada ise gizli kamera ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4’ü tutuklandı.
Van’da fuhuş operasyonu: 4 tutuklama