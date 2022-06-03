Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda PKK/KCK terör örgütü mensuplarına finansal destek sağladıkları gerekçesiyle 11 kişi yakalandı.

Van İl Jandarma Komutanlığı'nın terörle mücadelesi aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda; Van merkezli terör örgütü mensuplarına finansal destek sağlayan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

"11 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır"

Konuya ilişkin bilgi veren Van Valiliği açıklaması ise şu şekilde:

"Yapılan çalışmalar neticesinde; Van Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarında taraflı tabir edilen koğuşlarda kalan, terör örgütünün talimatları doğrultusunda açlık grevlerine ve örgütsel faaliyetlere katılan, örgütsel faaliyetlerine devam eden terör suçlarından hükümlü/tutuklu olarak bulunan BTÖ mensuplarına finansal destek sağlayan şahıslara yönelik, '6415 Sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet' suçundan 3 Haziran 2022 tarihinde Van İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince Van merkezli, Hakkari, Diyarbakır, Muğla) icra edilen operasyon sonucunda 11 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir."

Van merkezli terör operasyonu: 11 gözaltı