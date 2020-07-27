Van'da minibüsten 104 kilogram eroin çıktı

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Şüphe üzerine durdurulan aracın yakıt deposundan 104 kilo 100 gramlık eroin çıktı. Aracın sürücüsü tutuklandı.

Van’ın Tuşba ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri şüphe üzerine seyir halindeki aracı durdurdu.

Seyrantepe Mahallesi’nde durdurulan aracın içerisinde arama yapıldı.

203 PAKET UYUŞTURUCU ÇIKTI

Narkotik madde arama köpeği Oscar’ın da katıldığı detaylı aramada, koltukları sökülmüş minibüsün içerisinde bulunan yakıt deposuna zulalanmış vaziyette 203 paket halinde toplam 104 kilo 100 gram eroin maddesi ele geçirildi.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak gözaltına alınan araç sürücüsü H.K., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.



