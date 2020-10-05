Van'da minibüsten 72 kaçak göçmen çıktı

Van'da jandarmanın durdurup 15 kişilik minibüsten 72 kaçak göçmen çıkarken, göçmenlerden ikisinin havasızlıktan hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Türkiye'nin insan kaçakçılığı ile mücadelesi devam ederken, güvenlik güçleri istenmeyen dramlara da şahit oluyor.

Van İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti.

MİNİBÜSTE 72 GÖÇMEN BULDULAR

Ekipler, İpekyolu ilçesinin Köşebaşı ve Bostanıcı mahallelerinde önlem alıp, kaçak göçmenlerin olduğu minibüsü durdurdu.

15 kişilik minibüste yapılan aramada; 37'sı Pakistan, 33'u Afganistan ve 2'si Irak uyruklu toplam 72 kaçak göçmen yakalandı.

2 GÖÇMEN ÖLÜ BULUNDU

Kaçak göçmenlerden ikisinin havasızlık ve sıkışmadan dolayı hayatını kaybettiği belirlendi.

İNSAN KAÇAKÇILARI YAKALANDI

Jandarmanın yaptığı çalışmada, kaçakların taşındığı araca öncülük ve gözcülük yapan organizatörler C.O., S.H. ve H.O. yakalandı. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.