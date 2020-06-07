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    Van'da motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

    Edremit ilçesinde, kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 07.06.2020 - 12:53
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    Van'da motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

    Van-Tatvan karayolu üzerindeki Maliye Kampı yakınlarında, 33 AER 193 plakalı motosiklet ile 47 AJ 781 plakalı kamyonet çarpıştı.

    2 YARALI

    Kazanın ardından 2 kişi yaralanırken, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale üzerine yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldı.

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