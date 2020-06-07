- En Son Haber
- 3. Sayfa Haberleri
- Van'da motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
Van'da motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
Edremit ilçesinde, kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
- İHA
- 07.06.2020 - 12:53
Van-Tatvan karayolu üzerindeki Maliye Kampı yakınlarında, 33 AER 193 plakalı motosiklet ile 47 AJ 781 plakalı kamyonet çarpıştı.
2 YARALI
Kazanın ardından 2 kişi yaralanırken, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale üzerine yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldı.