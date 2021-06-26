Van’da muhtarlık yüzünden kan davalı olan iki aile barıştırıldı

Erciş'te iki aile arasında 2014 yalında yapılan muhtarlık adayı seçimi yüzünden başlayan husumet barışla sonuçlandı.

Van’ın Erciş ilçesine bağlı Kırkdeğirmen Mahallesi’nde oturan Sin ve Korkmaz aileleri arasında 2014 yılında yerel seçimlerinde muhtarlık adaylığı sürecinde anlaşmazlık başladı.

1 KİŞİ ÖLDÜ 4 KİŞİ YARALANDI

İki aile arasında bir yıl önce ilçenin hayvan pazarında çıkan taş, sopa ve silahlı kavgada İbrahim Korkmaz, silahla vurularak öldürülürken, her iki aileden 4 kişi de yaralandı.

Korkmaz'ı silahla vuran eski Muhtar Zeynel Abidin Sin de tutuklandı.

Muhtarlık seçimi yüzünden aralarında husumet bulunan Sin ve Korkmaz ailelerini barıştırmak için milletvekilleri, bölgenin kanaat öderleri ve bazı muhtarlar girişimlerde bulundu.

İKİ AİLE BARIŞTIRILDI

İkna edilen aileler Erciş ilçesinde bir düğün salonunda bir araya geldi. Barış yemeğinin verildiği törene, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van milletvekilleri Abdulahad Arvas, Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu, husumetli aileler ile yakınları katıldı. Kuran-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla başlayan barış töreni ile kan davalı olan Sin ve Kormaz aileleri barıştırıldı.

"YENİ BİR SAYFA"

Husumetli ailelerinin barışma töreninde konuşan Vali Bilmez, "Yaşanan tatsız bir olaydan ötürü bir sıkıntı mevcuttu. Jandarmamız sürekli sahada tedbir almaya çalıştı ve bütün engelleri kaldırdı. Bugün şükürler olsun olumlu bir şekilde sonuçlandı. Hocamızın okuyacağı dua ve yemekten sonra Kuran’ın huzurunda tokalaşarak bir tatsızlığı ilelebet ortadan kaldıracağız. Zaten akrabayız, yeni bir sayfa açarak dostluğumuzu, kardeşliğimizi, komşuluğumuzu pekiştirerek inşallah devam edeceğiz. Bu barışın gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Dua ve konuşmaların ardından iki aile fertleri birlikte barış yemeği yyiyerek, kan davasını sonlandırdı.













