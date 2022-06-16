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    Van'da narkotik köpeği Magnum, 95 kilo 100 gram eroin buldu

    Uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde, narkotik köpeği Magnum, durdurulan bir araçta 95 kilo 100 gram eroin buldu.
    • 16.06.2022 - 09:31
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    Van'da narkotik köpeği Magnum, 95 kilo 100 gram eroin buldu

    Van’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…

    Gelen bir ihbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesinde şüpheli bir aracı durdurdu.

    Narkotik köpeği 'Magnum' ile araçta arama yapıldı.

    Gizli bölümlerden eroin çıktı

    İHA’nın haberine göre; aramada gizli bölümlere yerleştirilen 95 kilo 100 gram eroin ele geçirildi.

    Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 1 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Van'da narkotik köpeği Magnum, 95 kilo 100 gram eroin buldu VİDEO

    Van da narkotik köpeği Magnum, 95 kilo 100 gram eroin buldu #1


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