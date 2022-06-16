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Van'da narkotik köpeği Magnum, 95 kilo 100 gram eroin buldu

Van'da narkotik köpeği Magnum, 95 kilo 100 gram eroin buldu

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde, narkotik köpeği Magnum, durdurulan bir araçta 95 kilo 100 gram eroin buldu.