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    Van'da nefes borusuna yiyecek kaçan müşterisini kurtardı

    Yemek yediği esnada nefes almakta zorlanan vatandaşın yardımına önce garsonlar ardından işletme müdürü koştu. Birkaç sefer Heimlich manevrası uygulayan esnaf, müşterisinin hayatını kurtardı.
    • 07.10.2022 - 16:11
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    Van'da nefes borusuna yiyecek kaçan müşterisini kurtardı

    Heimlich manevrası yine hayat kurtardı...

    Van merkezde bulunan bir işletmeye gelen gmüşeri, yemek yediği sırada bir anda fenalaştı.

    Nefes almakta zorlandğı görülen vatandaşın nefes borusuna yiyecek kaçtığı belirlendi.

    İşletme müdürü müdahale etti

    Garsonların müdahalesi sonuç vermeyince durum işletme müdürüne haber verildi.

    İHA'nın aktarımına göre; haberi alan işletmeci Vedat Kumak, Heimlich manevrası yaparak müşterisinin hayatını kurtardı.

    O anlar dükkandaki güvenlik kameralarına yansıdı.

    Van'da nefes borusuna yiyecek kaçan müşterisini kurtardı VİDEO

    "Garson arkadaşlar bana haber verdiler"

    Müşterinin verdiği hayat mücadelesi cep telefonuna kaydedilirken, olay anını anlatan Dürüm x İşletme Müdürü Vedat Kumak, 12 yıldır işletmede yer aldığını ifade ederek, “Arkadaşın boğazına yemek kaçmıştı. Garson arkadaşlar bana haber verdiler. Ben de merdivenden yukarı çıkıp ilk müdahaleyi yapmaya çalıştım.” dedi.

    "Hayat kurtaran yardımları herkesin bilmesi lazım"

    Daha önce ilk yardım ile ilgili eğitim aldığının altını çizen Kumak, “Dükkan olarak ben ilk yardımdayım. Tüm personelimizde görevlendirmeler var. Hayat kurtaran yardımları herkesin bilmesi lazım. Sadece ilk yardım olarak değil depremdeki duyma, görme ve işitme konularını da bilmek lazım.” ifadelerini kullandı.

    "Kurtardıktan sonra aldığım duygu çok güzeldi"

    Hayat kurtarmanın verdiği mutluluğun anlatılmaz olduğunu aktaran Kumak, “Vatandaşın verdiği teşekkür her şeye bedeldi. Önemli olan tüm hayatları kurtarmaktır. Kurtardıktan sonra aldığım duygu çok güzeldi. Herkesin ilk yardımı bilmesini istiyorum.” diye konuştu.

    Van da nefes borusuna yiyecek kaçan müşterisini kurtardı #1


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