Van'da nöbete müzikli protesto yapan HDP'ye ses denetimi

Evlat nöbeti tutan ailelerin sesini bastırmak için müzik açan HDP yetkililerine zabıta tarafından ses denetimi yapıldı.

Van'da HDP tarafından çocukları dağa kaçırılan ailelerin bir araya gelerek yaptığı eylemler sürerken, HDP'li yetkililerin de ailelere karşı olumsuz tutumu giderek katlanıyor.

Şehirde terör örgütü PKK'ya katılmak üzere kaçırılan çocukların aileleri, 35 haftadır karşı duruşlara rağmen nöbete devam ediyor.

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen aileler, ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve üzerinde 'Dağları kurtlara, kuşlara bırakın', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter, yakamızdan düşün', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizlerle yürüyüş yaptı.

Yüksek sesle müzik açıp tepki gösterdiler

HDP binasına kadar slogan atıp, yürüyen aileler için polis güvenlik önlemi aldı. Aileler, binanın önünde 'Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP' sloganları attı. Parti binasında yüksek sesle açılan müziğe ise aileler tepki gösterdi.

Yüksek ses cezası kesildi

HDP il binası önüne gelen Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri de parti binasında çalınan müzik ile ilgili ölçüm yaptı. Ölçümlerde bina çevresindeki sesin yüksek olduğu belirlendi. Buna göre, 5326 sayılı 'Kabahatler Kanunu'nun 42'nci maddesi gereği ceza kesildi. Ceza miktarının ise Büyükşehir Belediyesi meclis üyelerince belirleneceği belirtildi.

"Bu bayram da buruk geçti"

Kızı Şeyma için eyleme katılan Nazlı Sancar, "Benim için bu bayram da buruk geçti. Kızım Şeyma, bayramda ne yedin ne içtin? Bayramlarda 4 takım kıyafet alırdın yine rahat etmezdin. Şimdi ne yapıyorsun? Bayramda ne aldın ne giydin kiminle bayramlaştın, bizi hiç düşünmüyor musun? 22 bayramı sensiz geçirdik. Lütfen beni duyuyorsan, görüyorsan gel. Bayramları ve Anneler Günü olmayan anneleriz. 11 yıldır bu mücadeleyi veren bir anneyim. Gel, teslim ol kızım. Güçlü ve güzel bir devletimiz var. Size bir şey yapmayacaklar. Bu bayrağın altında doğmuşsun. Yine gel, bu bayrağın altında öl kızım." dedi.





























