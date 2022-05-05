Petrol
112.21
1.88%
Euro
15.71
0.29%
Dolar
14.86
0.87%
Altın
902.50
1.34%
Borsa
2465
1.44%
Bitcoin
577.105
-0.68%
BTXN Coin
17.45
7.18%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 17 C

    Van'da nöbete müzikli protesto yapan HDP'ye ses denetimi

    Evlat nöbeti tutan ailelerin sesini bastırmak için müzik açan HDP yetkililerine zabıta tarafından ses denetimi yapıldı.
    • Haber Merkezi
    • 05.05.2022 - 17:11
    • Güncelleme : 05.05.2022 - 17:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Van'da nöbete müzikli protesto yapan HDP'ye ses denetimi

    Van'da HDP tarafından çocukları dağa kaçırılan ailelerin bir araya gelerek yaptığı eylemler sürerken, HDP'li yetkililerin de ailelere karşı olumsuz tutumu giderek katlanıyor.

    Şehirde terör örgütü PKK'ya katılmak üzere kaçırılan çocukların aileleri, 35 haftadır karşı duruşlara rağmen nöbete devam ediyor.

    Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen aileler, ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve üzerinde 'Dağları kurtlara, kuşlara bırakın', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter, yakamızdan düşün', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizlerle yürüyüş yaptı.

    Yüksek sesle müzik açıp tepki gösterdiler

    HDP binasına kadar slogan atıp, yürüyen aileler için polis güvenlik önlemi aldı. Aileler, binanın önünde 'Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP' sloganları attı. Parti binasında yüksek sesle açılan müziğe ise aileler tepki gösterdi.

    Van da nöbete müzikli protesto yapan HDP ye ses denetimi #1

    Yüksek ses cezası kesildi

    HDP il binası önüne gelen Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri de parti binasında çalınan müzik ile ilgili ölçüm yaptı. Ölçümlerde bina çevresindeki sesin yüksek olduğu belirlendi. Buna göre, 5326 sayılı 'Kabahatler Kanunu'nun 42'nci maddesi gereği ceza kesildi. Ceza miktarının ise Büyükşehir Belediyesi meclis üyelerince belirleneceği belirtildi.

    Van da nöbete müzikli protesto yapan HDP ye ses denetimi #2

    "Bu bayram da buruk geçti"

    Kızı Şeyma için eyleme katılan Nazlı Sancar, "Benim için bu bayram da buruk geçti. Kızım Şeyma, bayramda ne yedin ne içtin? Bayramlarda 4 takım kıyafet alırdın yine rahat etmezdin. Şimdi ne yapıyorsun? Bayramda ne aldın ne giydin kiminle bayramlaştın, bizi hiç düşünmüyor musun? 22 bayramı sensiz geçirdik. Lütfen beni duyuyorsan, görüyorsan gel. Bayramları ve Anneler Günü olmayan anneleriz. 11 yıldır bu mücadeleyi veren bir anneyim. Gel, teslim ol kızım. Güçlü ve güzel bir devletimiz var. Size bir şey yapmayacaklar. Bu bayrağın altında doğmuşsun. Yine gel, bu bayrağın altında öl kızım." dedi.

    Van da nöbete müzikli protesto yapan HDP ye ses denetimi #3

    Van da nöbete müzikli protesto yapan HDP ye ses denetimi #4

    Van da nöbete müzikli protesto yapan HDP ye ses denetimi #5

    Van da nöbete müzikli protesto yapan HDP ye ses denetimi #6

    Van da nöbete müzikli protesto yapan HDP ye ses denetimi #7

    Van da nöbete müzikli protesto yapan HDP ye ses denetimi #8

    Van da nöbete müzikli protesto yapan HDP ye ses denetimi #9

    Van da nöbete müzikli protesto yapan HDP ye ses denetimi #10


    İlginizi Çekebilir

    Kripto ticaret botu ile zamandan kazan!
    Bitbot

    Kripto ticaret botu ile zamandan kazan!

    Ümraniye’de iki camiden şamdan çalan hırsız kamerada
    3. Sayfa

    Ümraniye’de iki camiden şamdan çalan hırsız kamerada

    Mahkum dizisi bu akşam var mı, yok mu? Kafalar karışık!
    Medya

    Mahkum dizisi bu akşam var mı, yok mu? Kafalar karışık!

    Görüş Bildir