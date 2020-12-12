Van'da okula giren hırsızlar gıda malzemeleri ile 3 televizyon çaldı

Okulun demir korkulukları ve çelik kapıyı kırarak giren kimliği belirsiz hırsızlar, sınıflar ile güvenlik kamerasına da zarar verdi.

Van'ın Erciş ilçesi Latifiye Mahallesi'ndeki Fevzi Çakmak İmam Hatip Ortaokulu'na pencerelerdeki demir korkulukları kırıp giren kimliği belirsiz hırsızlar, 4 bilgisayar ile 5 güvenlik kamerası ve kayıt cihazını tahrip etti.

Sınıf kapılarını da kıran şüpheliler, okulun pansiyon bölümündeki depodan gıda malzemeleri ile 3 televizyonu alıp, kaçtı.

“BÜYÜK ZARAR VERDİLER”

Okul Müdürü Cemal Aslan, “Hırsızlar okula büyük zarar verdi. Gıda ambarımızı, sınıfları ve öğretmen odasını tahrip etmişler. Depodan gıdaları çalmalarının yanı sıra götüremedikleri gıdaları yerlere vurarak, patlatmışlar. Televizyonları çalıp, kayıt cihazlarını kırmışlar. 5 demir, 6 ahşap kapıyı kullanamaz hale getirmişler. Bir eğitim yuvasına böyle düşmanca zarar vermek bizi son derece çok üzdü. Konuyla ilgili Erciş İlçe Emniyeti'ne bağlı polis ekipleri çalışma başlattı. İnşallah en kısa zamanda yakalanırlar." dedi.