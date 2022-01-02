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- Van'da okuldan 5 ton kömür çaldılar
Van'da okuldan 5 ton kömür çaldılar
Tuşba ilçesinde, bir okuldan 5 ton 675 kilogram kömür çaldıkları suçlamasıyla 8 kişi gözaltına alındı.
- DHA
- 02.01.2022 - 17:23
Van İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.
Çalışmada Tuşba ilçesindeki bir okuldan çalınan 5 ton 675 kilogram kömürle ilgili şüphelilerin kimlikleri mobese kameraları incelenip tespit edildi.
8 GÖZALTI
Ekipler, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, ele geçirilen kömür ise okul yetkililerine teslim edildi.