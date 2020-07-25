Van'da ölen 21 göçmen kimsesizler mezarlığına defnedildi

Van Gölü'nde batan teknenin arama çalışmalarında cesedi çıkarılan 21 göçmen kimsesizler mezarlığına defnedilirken 20 göçmenin cenazesi ise konsolosluk yetkililerin refakatinde ülkelerine gönderildi.

Van'ın Çarpanak Adası açıklarında batan teknedeki cesetlerin çıkarılmasına yönelik çalışmalar yaklaşık bir aydır sürüyor.

Van Gölü'nde batan teknenin arama çalışmalarında, çok sayıda kaçak göçmen cesedi bulundu.

60 GÖÇMEN CESEDİNE ULAŞILDI

Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda şu ana kadar 60 göçmenin cesedine ulaşılırken; çıkarılan cesetler Van Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ya ülkelerine gönderiliyor ya da Van’da defnediliyor.

21 GÖÇMEN KİMSESİZLER MEZARLIĞINDA

Şu ana kadar işlemleri tamamlanan 21 göçmenin cenazesi, Van’daki kimsesizler mezarlığında defnedilirken, yaklaşık 20 göçmenin cenazesi ise konsolosluk yetkililerin refakatinde ülkelerine gönderildi.



