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- Van'da, otlu peynirin içinden 15 kilo eroin çıktı
Van'da, otlu peynirin içinden 15 kilo eroin çıktı
Kargo şubesinde narkotik köpeği ile arama yapan polis, içinde otlu peynir olan 3 plastik bidon içerisine gizlenen 15 kilo 240 gram eroin ele geçirdi.
- DHA
- 07.08.2020 - 10:06
Van Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor.
Uyuşturucu sevkiyatı yapılacağına dair ihbar alan Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, alınan ihbar üzerine İpekyolu'nda faaliyet gösteren bir kargo şubesine operasyon düzenledi.
OTLU PEYNİRİN İÇİNDEN EROİN ÇIKTI
Kargo şubesinde narkotik köpeği 'Zeyna' ile yapılan detaylı aramalarda, 3 plastik bidon içindeki otlu peynirlerin arasına gizlenen 15 kilo 240 gram eroin ele geçirildi.
İŞLEMLERİ SÜRÜYOR
1 kişi gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
Van'da, otlu peynirin içinden 15 kilo eroin çıktı ViDEO