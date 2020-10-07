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Van'da oto kılıfları içerisinde 19 kilo eroin ele geçirildi

Van'da oto kılıfları içerisinde 19 kilo eroin ele geçirildi

Bir kargo şubesinde yapılan aramada oto kılıfları içerinde saklanmış 19 kilo 300 gram eroin ele geçirilirken, olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.