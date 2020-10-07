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    Van'da oto kılıfları içerisinde 19 kilo eroin ele geçirildi

    Bir kargo şubesinde yapılan aramada oto kılıfları içerinde saklanmış 19 kilo 300 gram eroin ele geçirilirken, olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
    • İHA
    • 07.10.2020 - 08:14
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    Van'da oto kılıfları içerisinde 19 kilo eroin ele geçirildi

    Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

    Bu çalışmalar kapsamında İpekyolu ilçesinde faaliyet gösteren bir kargo şubesinde arama yapıldı.

    19 KİLO EROİNİ KILIFA SOKTULAR

    Narkotik Madde Arama Köpeği Zeus ile birlikte yapılan detaylı aramada; 2 adet çuval içerisinde bulunan oto kılıfları arasına zulalanmış vaziyette 38 paket halinde toplam 19 kilo 300 gram eroin maddesi ele geçirildi.

    Van da oto kılıfları içerisinde 19 kilo eroin ele geçirildi #1

    UYUŞTURUCU TACİRİ YAKALANDI

    Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak M.A. “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/uyuşturucu madde nakletmek” suçundan yakalanarak gözaltına alındı.

    Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.

    Van da oto kılıfları içerisinde 19 kilo eroin ele geçirildi #2

    Van da oto kılıfları içerisinde 19 kilo eroin ele geçirildi #3

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