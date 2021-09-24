Otobüs şoförü Mehmet Salih Avar, kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirerek hayatını kurtardı. Fenalaşan yolcuya Avar’ın müdahale ettiği anlar, kameraya yansıdı.

Van’da, Büyükşehir Belediyesi’ne ait 121 numaralı Edremit-TOKİ hattında sefer yapan otobüste fenalaşan yolcu, otobüs şoförü Mehmet Salih Avar’ın dikkatini çekti.

Otobüsü durdurup yolcunun yanına giden Avar, kalp masajı ile ilk müdahaleyi yaptı.

Durumun kötüye gittiğini gören Avar, direksiyonun başına geçip otobüsün güzergahını değiştirdi.

SAĞLIK EKİPLERİNE TESLİM ETTİ

Avar, yolcusunu hızla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yetiştirerek sağlık ekiplerine teslim etti.

Yolcunun fenalaşma anları, Avar’ın müdahale ettiği anlar, otobüs içerindeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Van’da otobüs şoförü fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi VİDEO



TAKDİR TOPLADI

Bir süre hastane önünde bekleyen şoför Avar, hastanın durumunun iyiye gittiğini öğrendikten sonra bölgeden ayrıldı.

Avar’ın bu davranışı hastanedeki ve otobüsteki vatandaşların takdirini topladı.

“HASTAYA İLK OLARAK KALP MASAJI YAPTIM”

Belediye şoförleri olarak bu tür olaylara karşı eğitim aldıklarını belirten Avar, olaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“TOKİ istikametine giderken arabada fenalaşan bir hasta olduğunu fark ettim. Yanında oturan eşine neyi olduğunu söyledim. Eşi bana kocasının kalp hastası olduğunu söyledi. O anda hasta üzerime yığıldı. Ben hastaya ilk müdahale olarak kalp masajı yaptım.





“İYİ OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE ÇOK MUTLU OLDUM”

Sonra arabada sağlıkçıların olduğunu fark ettim. Hemşire hemen geldi ve ‘ben sağlıkçıyım’ deyince hastayı ona bıraktım. Kendisinden rica ettim, siz hasta ile ilgilenin bende hastaneye götüreyim dedim.

Hastayı hastaneye götürdük, durumu da bayağı kötüydü. Sağlıkçı arkadaşlar geldiler hemen ilgilendiler. O an diğer yolcuların tepkileri çok iyiydi. Sonra hastanın durumu iyi olduğunu öğrenince çok mutlu oldum.”