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    Van'da otomobil minibüs ile çarpıştı: 15 yaralı

    Van'ın Gevaş ilçesinde otomobille, işçileri taşıyan minibüsün çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 24.03.2022 - 22:15
    • Güncelleme : 24.03.2022 - 22:20
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    Van'da otomobil minibüs ile çarpıştı: 15 yaralı

    Vand'da akşam saatlerinde Gevaş-Tatvan karayolu üzerinde, plakaları ve sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen otomobille kundura fabrikası işçilerini taşıyan minibüs kafa kafaya çarpıştı.

    Van'da otomobil minibüs ile çarpıştı: 15 yaralı - Video

    ÇOK SAYIDA EKİP BÖLGEYE SEVKEDİLDİ

    Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tuşba, İpekyolu ve Gevaş itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği kaza bölgesine çok sayıda polis, jandarma ve ambulans sevk edildi.

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    6'SI AĞIR 15 YARALI

    Kazada yaralanan 6'sı ağır 15 yaralı kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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