Van'ın Gevaş ilçesinde otomobille, işçileri taşıyan minibüsün çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.

Vand'da akşam saatlerinde Gevaş-Tatvan karayolu üzerinde, plakaları ve sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen otomobille kundura fabrikası işçilerini taşıyan minibüs kafa kafaya çarpıştı.

Van'da otomobil minibüs ile çarpıştı: 15 yaralı - Video



ÇOK SAYIDA EKİP BÖLGEYE SEVKEDİLDİ

Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tuşba, İpekyolu ve Gevaş itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği kaza bölgesine çok sayıda polis, jandarma ve ambulans sevk edildi.





6'SI AĞIR 15 YARALI

Kazada yaralanan 6'sı ağır 15 yaralı kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.