Van’da pişman olan hırsız, çaldıklarının parasını gönderdi

Girdiği bakkal dükkanında hırsızlık yapan şahıs, daha sonra pişman oldu. İş yeri sahibine özür mektubu yazıp, çaldıklarının parasını gönderdi.

Van’ın İpekyolu ilçesinde 10 yıldır bakkal işleten Nezihe Karataş’ın iş yerine giren bir hırsız, yaptığından pişman oldu.

Çaldığı eşyalar için özür mektubu yazan şahıs, mektubun içine çaldıklarının parasını da koyup Karataş’a ulaştırdı.

Mektubun kendisini duygulandırdığını ifade eden Karataş, “Bir genç mektubu getirdi ve ‘Arkadaşım bu mektubu sana göndermiş’ dedi. Ben de koronavirüsten dolayı çekindim ve almadım. Okumam yazmam olmadığı için torunuma ‘oku bakalım, ne yazılmış içinde’ dedim. Torunum da aldı okudu. Mektupta ‘Abla, abi, dükkan sahibi sizden eşya çaldım. Toplam 1 TL ediyor, belki de fazla. 1,25 getirdim. Hakkınızı helal edin’ demiş. Ben de helal ettim. İnşallah bir daha öyle şeyler yapmazlar.” ifadelerini kullandı.

“NASİHATLERDEN SONRA ÇALMIYORLAR”

Çocukların ve gençlerin çoğu kez dükkanından bir şeyler çaldığını söyleyen Karataş, gururları incinmesin diye bazen göz yumduğunu bazen ise nasihatlerde bulunduğunu ifade etti. Karataş, “Çocuklar geliyor bir şeyler alıyorlar. Ben onlara güveniyorum. Dükkanın arka tarafından içecek olsun, cips olsun, çikolata olsun çantalarına doldurup gidiyorlar. Neden alıyorsunuz? Hem size hem bize yazıktır diyorum. Hırsızlık yapmayın diye nasihatlerde bulunuyorum. Nasihatlerimden sonra artık çalmıyorlar.” dedi.