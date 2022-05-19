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    Van'da PKK'lı teröristlere ait örgütsel malzemeler bulundu

    Terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan operasyonda, sığınaklarda bulunan silah ve örgütsel malzemeler ele geçirildi.
    • 19.05.2022 - 16:49
    • Güncelleme : 19.05.2022 - 16:56
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    Van'da PKK'lı teröristlere ait örgütsel malzemeler bulundu

    Van İl Jandarma Komutanlığının, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor

    Başkale ilçesinde "Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Coşkun Tanrıöver" operasyonu gerçekleştirildi.

    Tüfek ve mermilere el konuldu

    AA'nın haberine göre; operasyon kapsamında terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla ilçe kırsalında bulunan silah ve örgütsel malzemeler bulundu.

    Ekipler tarafından;  AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, tabanca, 830 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği mermisi, 90 tabanca mermisi ve örgütsel malzeme ele geçirildi.

    Van da PKK lı teröristlere ait örgütsel malzemeler bulundu #1


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