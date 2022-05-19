Van'da PKK'lı teröristlere ait örgütsel malzemeler bulundu

Terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan operasyonda, sığınaklarda bulunan silah ve örgütsel malzemeler ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığının, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor

Başkale ilçesinde "Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Coşkun Tanrıöver" operasyonu gerçekleştirildi.

Tüfek ve mermilere el konuldu

AA'nın haberine göre; operasyon kapsamında terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla ilçe kırsalında bulunan silah ve örgütsel malzemeler bulundu.

Ekipler tarafından; AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, tabanca, 830 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği mermisi, 90 tabanca mermisi ve örgütsel malzeme ele geçirildi.