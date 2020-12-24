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- Van’da polis 220 kilo 300 gram eroin ele geçirdi
Van’da polis 220 kilo 300 gram eroin ele geçirdi
Biri kamyon diğeri otomobil olan iki araçta yapılan aramada bulunan eroine el konulurken, 1 şüpheli gözaltına alındı. Polis, kaçan 2 firarinin peşinde…
- İHA
- 24.12.2020 - 10:18
- Güncelleme : 24.12.2020 - 10:46
Van Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, iki ayrı araçta arama yaptı.
Araçların ilki olan kamyonda, eroin kanepelerin içerisine zulalanmış halde bulundu. İkinci araç olan otomobilde ise uyuşturucu, çuvala konulmuş halde ele geçirildi.
Ekipler toplamda 220 kilo 300 gram eroin maddesine el koydu.
BİR ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI, 2 FİRARİ ARANIYOR
Van Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak araç sürücüsü Z.Y. yakalanarak gözaltına alınmış, faili firar 2 şahsın yakalama çalışmaları devam etmektedir. Gözaltına alınan şüphelinin müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir.” denildi.
Van’da polis 220 kilo 300 gram eroin ele geçirdi VİDEO