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Van’da polis 220 kilo 300 gram eroin ele geçirdi

Van’da polis 220 kilo 300 gram eroin ele geçirdi

Biri kamyon diğeri otomobil olan iki araçta yapılan aramada bulunan eroine el konulurken, 1 şüpheli gözaltına alındı. Polis, kaçan 2 firarinin peşinde…