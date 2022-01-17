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    Van’da polis, uyuşturucuyu peynir bidonunda buldu

    Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, peynir dolu bidonların içerisinde afyon sakızı ele geçirildi.
    • İHA
    • 17.01.2022 - 09:27
    • Güncelleme : 17.01.2022 - 10:07
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    Van’da polis, uyuşturucuyu peynir bidonunda buldu

    Van genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere ve sokak satıcılarına yönelik yürütülen operasyonlar devam ediyor.

    PEYNİR BİDONLARINA GİZLEDİLER

    Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, 10-16 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 10 kilo 256 gram eroin, 15,95 gram esrar, 551,93 gram metamfetamin, 3 kilo 110 gram sentetik kannabinoid, peynir bidonları içerisinde 130 gram afyon sakızı, 4 adet ecstasy ve 138 adet sentetik ecza ele geçirdi.

    36 ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 36 şüpheli hakkında, ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek’ ve ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kabul Etme ve Bulundurma’ suçlarından yasal işlem yapıldı.

    Van’da polis, uyuşturucuyu peynir bidonunda buldu #1

    Van’da polis, uyuşturucuyu peynir bidonunda buldu #2

    Van’da polis, uyuşturucuyu peynir bidonunda buldu #3


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