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    Van'da rüzgar etkisiyle cami çatısının uçtuğu anlar

    Başiskele ilçesinde etki gösteren kuvvetli rüzgar, cami çatısını uçurdu. Yaşanan anlar kameraya yansırken, cami çatısının yenilendiği bildirildi.
    • 25.04.2022 - 12:19
    • Güncelleme : 25.04.2022 - 14:09
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    Van'da rüzgar etkisiyle cami çatısının uçtuğu anlar

    Van'ın Başkale ilçesinde, geçen hafta soğuk havanın ardından rüzgar etkisini artırdı.

    Kuvvetli rüzgar sonucunda ise Açıkağıl Mahallesi’ndeki caminin tonlarca ağırlığındaki çatısı uçtu.

    O anlar kamerada

    DHA'da yer alan habere göre, bu anlar mahalle halkı tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

    Çatı yenilendi

    Caminin hasar görmesi nedeniyle Muhtar Selahattin Pulat, müftülük ve belediye yetkililerinden yardım istedi. Harekete geçen Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri caminin çatısını yeniden yaptı.

    Van'da rüzgar etkisiyle cami çatısının uçtuğu anlar ViDEO

    "Kısa zamanda onarım çalışması tamamlandı"

    Yetkililere teşekkür eden Muhtar Pulat, "Olayın yaşandığı gün mahallede değildim. Ama bana bildirilmesi üzerine ben de müftülük ve belediye yetkililerini arayarak yardım istedim. Çatı ustası, eksik malzemeler, hemen gönderdi ve kısa zamanda onarım çalışması tamamlandı. Emeği geçen belediye ekiplerine ve kaymakamımıza Açıkağıl Mahallesi adına teşekkür ederim." dedi.

    Van da rüzgar etkisiyle cami çatısının uçtuğu anlar #1

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