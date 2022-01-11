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- Van’da sahte pasaportlu 25 Afgan yakalandı
Van’da sahte pasaportlu 25 Afgan yakalandı
Arama noktasında durdurulan 2 yolcu otobüsünde, sahte pasaport taşıdıkları tespit edilen Afganistan uyruklu 25 kişi yakalandı. Kaçak göçmenler, Van İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
- DHA
- 11.01.2022 - 10:04
- Güncelleme : 11.01.2022 - 10:43
Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, arama noktasında Van'dan Hakkari'ye giden 2 yolcu otobüsünü durdurarak kimlik kontrolü yaptı.
SAHTE PASAPORTLA YAKALANDILAR
Kontrollerde, sahte pasaportla otobüse bindikleri belirlenen Afganistan uyruklu 25 kişi gözaltına alındı.
GÖÇ İDARESİNE GÖNDERİLDİLER
Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Van İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.