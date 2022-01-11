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    Van’da sahte pasaportlu 25 Afgan yakalandı

    Arama noktasında durdurulan 2 yolcu otobüsünde, sahte pasaport taşıdıkları tespit edilen Afganistan uyruklu 25 kişi yakalandı. Kaçak göçmenler, Van İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
    • DHA
    • 11.01.2022 - 10:04
    • Güncelleme : 11.01.2022 - 10:43
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    Van’da sahte pasaportlu 25 Afgan yakalandı

    Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, arama noktasında Van'dan Hakkari'ye giden 2 yolcu otobüsünü durdurarak kimlik kontrolü yaptı.

    SAHTE PASAPORTLA YAKALANDILAR

    Kontrollerde, sahte pasaportla otobüse bindikleri belirlenen Afganistan uyruklu 25 kişi gözaltına alındı.

    GÖÇ İDARESİNE GÖNDERİLDİLER

    Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Van İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

    Van’da sahte pasaportlu 25 Afgan yakalandı #1

    Van’da sahte pasaportlu 25 Afgan yakalandı #2


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