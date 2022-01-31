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- Van’da, sahte pasaportlu 8 kaçak göçmen yakalandı
Van’da, sahte pasaportlu 8 kaçak göçmen yakalandı
Şüphe üzerine durdurulan 2 takside, yurda sahte pasaport ile giriş yaptıkları belirlenen Afganistan uyruklu 8 kaçak göçmen yakalandı.
- DHA
- 31.01.2022 - 10:36
- Güncelleme : 31.01.2022 - 11:00
Van’da, yurda yasa dışı yollarla girmeye çalışan kaçak göçmenlere yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor…
Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Van- Hakkari kara yolu Çamlık Jandarma Karakolu Komutanlığı yol kontrol ve arama noktasında, şüphe üzerine 2 taksi durduruldu.
ARAMA YAPILDI
Taksilerde yapılan aramalarda, yurda sahte pasaportla girdikleri tespit edilen Afgan 8 kaçak göçmen yakalandı.
SINIR DIŞI EDİLECEKLER
Kaçak göçmenler, ifadelerinin alınmasının ardından sınır dışı edilmek üzere Van İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.