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    Van’da, sahte pasaportlu 8 kaçak göçmen yakalandı

    Şüphe üzerine durdurulan 2 takside, yurda sahte pasaport ile giriş yaptıkları belirlenen Afganistan uyruklu 8 kaçak göçmen yakalandı.
    • DHA
    • 31.01.2022 - 10:36
    • Güncelleme : 31.01.2022 - 11:00
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    Van’da, sahte pasaportlu 8 kaçak göçmen yakalandı

    Van’da, yurda yasa dışı yollarla girmeye çalışan kaçak göçmenlere yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor…

    Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Van- Hakkari kara yolu Çamlık Jandarma Karakolu Komutanlığı yol kontrol ve arama noktasında, şüphe üzerine 2 taksi durduruldu.

    ARAMA YAPILDI

    Taksilerde yapılan aramalarda, yurda sahte pasaportla girdikleri tespit edilen Afgan 8 kaçak göçmen yakalandı.

    SINIR DIŞI EDİLECEKLER

    Kaçak göçmenler, ifadelerinin alınmasının ardından sınır dışı edilmek üzere Van İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

    Van’da, sahte pasaportlu 8 kaçak göçmen yakalandı #1


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