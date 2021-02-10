Van'da savcı ile polis davalık oldu

Van'da savcı ile polis davalık oldu

Kimlik sorduğu polis memurunun kendisini darbettiğini öne süren savcı, suç duyurusunda bulundu. Sanık memur hakkında ise 1,5 yıla kadar hapis talep edildi.

Van'da görevli olan savcı ile polis arasında yaşanan gerginlik, mahkemeye taşındı.

Star TV'nin haberine göre; adliyeye şüpheli getiren narkotik polisi boş olan polis masasına oturdu.

O sırada bölgeden geçen iki savcıdan biri polise kimlik sordu.

KİMLİK GERİLİMİ YAŞANDI

Bunun üzerine polis de savcıdan kimlik talep etti. Savcılar kimliklerini gösterirken, polis yere düşen kimliğini almak için yere eğildi. O esnada ise taraflar arasında ufak bir arbede yaşandı.

SAVCI: ELİNİN TERSİYLE BANA VURDU

Savcı, "Kimliği almak için eğildiğinde elinin tersiyle bana vurdu. Vurmanın şiddetiyle duvara çarptım" sözleriyle polisin kendisine darp uyguladığını iddia etti.

Yaşanan olayın ardından darp raporu alan savcı, polis hakkında suç duyurusunda bulundu.

Van'da savcı ile polis davalık oldu

1,5 YIL HAPSİ İSTENDİ

Hakkında 1,5 yıla kadar hapis cezası istenen polis memuru iddiaları kabul etmedi.

"ELLERİMİZ ÇARPIŞTI"

Sanık polis savunmasında, "Aynı anda yere uzandık ve ellerimiz çarpıştı, kesinlikle eline vurmadım. Yalnızca kimliğimi almak istedim." dedi.

GÖREV YERİ DEĞİŞTİ

Yargılama devam ederken, sanık polis reddi hakim talebinde bulundu. Soruşturma sürecinde görev yeri değiştirilen polis memuru, Erciş ilçesindeki Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele Bürosu'na verildi.

6 yıllık memur hapis cezası alırsa meslekten ihraç edilecek.

"HEPİMİZ İNSANOĞLUYUZ"

Memurun ablası Aysel Ekici ise duruma tepki göstererek "Bu çocuk sözlü, ailesine bakıyor. Kardeşimin psikolojisi hiç iyi değil. Büyütülmemesi lazım bunun bu kadar, insanoğluyuz." dedi.