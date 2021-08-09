Van'da selden etkilenen bölgelerde hasar tespiti yapılıyor

Sağanakla birlikte gelen sel felaketi sonucunda etkilenen bölgede 60 iş makinesiyle çalışmalar yürütülürken, hasar tespit çalışmaları da devam ediyor.

Van'ın Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi'nde 31 Temmuz akşamı etkili olan sağanak, sele neden oldu.

Mahalledeki 10 ev sel suları nedeniyle tamamen yıkılırken, 38 eve ağır hasar, 44 eve ise az hasar raporu verildi.

İlçeye bağlı mahallelerde 900 hayvan sele kapılarak öldü.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRDÜRÜLÜYOR

Esenyamaç ile birlikte Çaldıran, Özalp ve Saray ilçelerine bağlı 21 mahalle de selden büyük zarar gördü. Selin en çok etkilediği Esenyamaç'ta 60 iş makinesi, yıkılan evlerin enkazlarını kaldırılmaya çalışırken, bir yandan da hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

MAĞDURLARA YARDIM YAPILIYOR

AFAD ekipleri, evleri yıkılan vatandaşlar için mahallede 40 çadır kurdu, 429 battaniye dağıttı.Türk Kızılay Van Şubesi koordinasyonunda mahallede günlük bin kişiye 3 öğün sıcak yemek dağıtılırken, Başkale Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nca da sel mağdurlarına gıda, giyim ve temizlik malzemesi dağıtıldı.

"İŞ MAKİNELERİ ÇALIŞIYOR"

Mahalle sakinlerinden Murat Atabey, selden hemen sonra devletin tüm kurumlarının seferber olduğunu belirterek, “Selden bir saat sonra devletin tüm kurumları köyümüze geldi. Van’dan, Başkale’den kepçe, dozer ve iş makineler geldi. Yetkililer bizi yalnız bırakmadı.Tüm kurumlar elinden gelen her şeyi yaptı ve yapmaya da devam ediyor. Kızılay her gün sabah, öğle ve akşam yemek dağıtıyor. AFAD çadır kurdu ve bütün kurumlar yardım dağıtıyor. İş makineleri çalışıyor." dedi.

Kapıldığı sel sularından çevredekilerin yardımıyla son anda kurtarılan Kader Yurtseven ise, devletin tüm ihtiyaçlarını karşıladığını söyledi.





























